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Электромобили «Москвич 3е» пополнили ряды ДПС

Источник:
Sibnet.ru
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«Москвич 3е» в полицейской ливрее
Фото: © МАЗ «Москвич»

Автопарки ГИБДД Московской области и Ставропольского края получили по одному электромобилю «Москвич 3е», сообщила пресс-служба завода.

Все автомобили укомплектованы специальным оборудованием для дорожно-патрульной службы: сигнальной громкоговорящей установкой, специализированным комплексом видеонаблюдения, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС для спецавтомобилей, радиостанцией и другим необходимым оборудованием.

Пилотная партия «Москвичей» для ГИБДД Москвы состоит из 10 штук, из них восемь оснащены электрической силовой установкой.

Скоро «Москвич 3» и «Москвич 3е» получат автоинспекторы в Москве, Казани, Краснодаре и Красноярске.

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