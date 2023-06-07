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Очередной смартфон обнаружили на картине 1937 года

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи соцсетей обнаружили iPhone на фреске, созданной в 1937 году в США, и решили, что это очередное свидетельство путешествий во времени.

Объект, напоминающий смартфон, держит в руках индеец на фреске, украшающей здание почтамта в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Смартфон на картине «Мистер Пичон и заселение Спрингфилда» Умберто Романо
Фото: © Smithsonian National Postal Museum

Картину «Мистер Пичон и заселение Спрингфилда» написал художник Умберто Романо в 1937 году. На ней изображен основатель Спрингфилда, колонист Уильям Пичон и местные жители, которым он привез разные товары.

«Вероятнее всего, он держит предмет, привезенный европейцами, например, зеркало. Зеркала часто становились предметом обмена во время торговли с поселенцами», — объяснил The Sun исследователь творчества Романо Дэниэл Кроун.

Поддерживающие теорию путешествий во времени нередко находят современные устройства на картинах прошлого. Они путают смартфоны с Библией или другой книгой.

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STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Asd10

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pepelmetal

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