Очередной смартфон обнаружили на картине 1937 года

Пользователи соцсетей обнаружили iPhone на фреске, созданной в 1937 году в США, и решили, что это очередное свидетельство путешествий во времени.

Объект, напоминающий смартфон, держит в руках индеец на фреске, украшающей здание почтамта в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Фото: © Smithsonian National Postal Museum

Картину «Мистер Пичон и заселение Спрингфилда» написал художник Умберто Романо в 1937 году. На ней изображен основатель Спрингфилда, колонист Уильям Пичон и местные жители, которым он привез разные товары.

«Вероятнее всего, он держит предмет, привезенный европейцами, например, зеркало. Зеркала часто становились предметом обмена во время торговли с поселенцами», — объяснил The Sun исследователь творчества Романо Дэниэл Кроун.

Поддерживающие теорию путешествий во времени нередко находят современные устройства на картинах прошлого. Они путают смартфоны с Библией или другой книгой.