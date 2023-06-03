Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине

Настоящую и глубокую заинтересованность мужчины в женщине можно определить всего по нескольким фразам. Если женщина их периодически слышит — рядом надежный партнер.

Как распознать интерес и даже любовь мужчины к себе, рассказал психолог и семейный консультант Марк Бартон. Но предупредил, что к этим фразам нужно быть внимательными и оценивать их искренность.

«Это напомнило мне о тебе»

Такая фраза может прозвучать, когда мужчину и женщину связало общее событие. Например, женщина включила в автомобиле мужчины любимую песню и рассказала, почему эта композиция ей нравится.

Когда мужчина услышит эту же песню случайно в другом месте, это оживит его воспоминания. Если избранница мужчине неинтересна, то вряд ли в его память врежется эта мелодия.

Фраза «Это напомнило мне о тебе» означает, что мужчина внимательно слушает женщину и поэтому запоминает, что она говорит.

«Как дела на работе?»

Фраза «Как дела на работе» может быть дежурной. Но если в ней есть уточнения, то интерес искренний. Например, если женщина когда-то поделилась историей о том, как ее раздражает вечно опаздывающий коллега, то мужчина может спросить: «Тот самый сегодня опять опоздал?»

Здесь интерес мужчина проявляет в том, что включается в жизнь женщины, хочет знать, как она проводит время и чем окружена.

«На улице очень холодно, одевайся теплее»

Любая фраза, выражающая заботу, подтверждает интерес мужчины. Это могут быть также фразы из серии «Не засиживайся долго на работе, отдыхай», «Не забудь пообедать», «Будь аккуратнее на дороге — гололед».

Если мужчина готов проявить заботу, значит женщина ему явно небезразлична. Он не хочет, чтобы его избраннице было дискомфортно и сделает все, чтобы улучшить условия ее жизни.

«Мне все равно на твоих бывших»

Если мужчина не заморочен на том, сколько партнеров было у женщины — это говорит в большей степени о том, что он не самоутверждается за счет избранницы.

Уверенный в себе человек не будет манипулировать или давить разговорами о бывших. Он готов строить новые отношения и не оглядывается назад.

«Давай я помогу»

Предложение о помощи говорит о том, что мужчина готов взять на себя ответственность за женщину. А это прямое доказательство интереса и серьезности намерений.

Желание помогать рождается из желания защищать и участвовать в жизни женщины.

Важность именно таких слов от мужчины еще и в том, что он заинтересован в женщине, как в личности, а не видит в ней лишь сексуальный объект.

«У тебя новая прическа»

Если мужчина видит изменения в женщине, замечает ее новой наряд, прическу, маникюр, значит он внимателен к деталям. А быть внимательным к деталям можно только в том случае, если объект по-настоящему интересен.

Если мужчина в начале отношений не видит ничего, не обращает внимания на старания женщины быть привлекательной, то вряд ли женщина его сильно заинтересовала.

«Мы»

Когда мужчина не отделяет себя от женщины в каких-то ситуациях, когда объединяет себя и женщину в «Мы», это значит, он настроен на серьезные отношения.

«Когда очень много "я" и мало "мы" — это тревожный знак», — отметил Бартон.

«Я» говорит о том, что мужчина ставит свои интересы превыше всего, поэтому женщине стоит задуматься, стоит ли ей тратить время на такого кандидата.

«Давай поговорим об этом»

В отношениях не всегда все бывает гладко. Если мужчина заметил, что у его избранницы плохое или грустное настроение, то заинтересованный спросит, что стряслось, обсудит с ней проблему и предложит помощь.

Человек, которому женщина не особенно интересна, скорее всего, будет избегать таких разговоров. Он предпочтет переждать непростые времена и вернется только к радостной и довольной женщине.

«Я был не прав»

Способность уступать показывает, что мужчина не готов потерять женщину из-за ссоры или упрямства.

Признание собственных ошибок говорит о готовности мужчины быть в диалоге. Так мужчина показывает уважение к женщине и серьезность намерений.