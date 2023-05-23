Игроки обрушили рейтинг игры War Thunder

Геймеры обрушили рейтинг War Thunder после того как компания Gaijin Entertainment выпустила обновление онлайн-игры, которое внесло серьезные изменения в экономику экшена.

Разработчики повысили стоимость ремонта некоторых видов техники, а также уменьшили часть наград для игроков, которые не используют платные опции. Они изменили объяснение необходимостью сбалансировать прогресс игроков.

Однако игровое сообщество не оценило патч и стало активно выражать свое недовольство в отзывах в Steam. В результате рейтинг War Thunder на площадке упал до «крайне отрицательного».

Чтобы исправить ситуацию, Gaijin Entertainment 19 мая выпустила еще одно обновление, в котором большая часть спорных нововведений была отменена. Однако игроки продолжили оставлять негативные отзывы в Steam — с 17 по 23 мая их количество превысило 60 тысяч.

Креативный директор компании Кирилл Юдинцев отметил, что массовые отрицательные оценки на площадке могут негативно сказаться на развитии игры и попросил недовольных геймеров прекратить искусственно занижать рейтинг проекта.