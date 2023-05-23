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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игроки обрушили рейтинг игры War Thunder

Источник:
DTF
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War Thunder
War Thunder
Фото: Stefans02 / Attribution License

Геймеры обрушили рейтинг War Thunder после того как компания Gaijin Entertainment выпустила обновление онлайн-игры, которое внесло серьезные изменения в экономику экшена.

Разработчики повысили стоимость ремонта некоторых видов техники, а также уменьшили часть наград для игроков, которые не используют платные опции. Они изменили объяснение необходимостью сбалансировать прогресс игроков.

Однако игровое сообщество не оценило патч и стало активно выражать свое недовольство в отзывах в Steam. В результате рейтинг War Thunder на площадке упал до «крайне отрицательного».

Чтобы исправить ситуацию, Gaijin Entertainment 19 мая выпустила еще одно обновление, в котором большая часть спорных нововведений была отменена. Однако игроки продолжили оставлять негативные отзывы в Steam — с 17 по 23 мая их количество превысило 60 тысяч.

Креативный директор компании Кирилл Юдинцев отметил, что массовые отрицательные оценки на площадке могут негативно сказаться на развитии игры и попросил недовольных геймеров прекратить искусственно занижать рейтинг проекта.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?