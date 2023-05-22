Определены победители игры «Знаток истории»

Определены победители онлайн-игры «Знаток истории», открытой на Sibnet.ru совместно с Ростелеком с 10 по 19 мая.

За десять дней игры «Знаток истории» участники прошли почти 50 заданий разной степени сложности. За верно выполненные задания начислялись баллы. По количеству набранных баллов игроки расположились в общей турнирной таблице. Согласно ей распределялись основные призовые места.

Главный приз — умную колонку с «Марусей» — завоевал игрок с ником ragnar2.

Второе место занял Evgeny Chaptykov, приз — настольная лампа. На третьем месте — maxxaos, приз — наушники. Рюкзак уходит к обладателю четвертого места 111ivan111, а термокружка — vdv158.

Полный список обладателей главных призов, а также победителей розыгрыша дополнительных призов опубликован на главной странице игры.

Администрация Sibnet.ru отправила уведомление о выигрыше всем победителям на e-mail, указанные в профилях игроков.

К сожалению, очередной раз на этапе подведения итогов выявлены нечестные способы игры. Пойманные на нарушении правил участники дисквалифицированы, исключены из турнирной таблицы при определении победителей и лишены права на получение призов.