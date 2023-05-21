Поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Место схода поеда с рельсов в Забайкалье

Сход с рельсов 12 грузовых вагонов произошел на перегоне Куэнга — Приисковая на Забайкальской железной дороге, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Забайкалья.

«Ночью 21 мая на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших нет, угрозы экологии нет. «В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено», — уточнили спасатели.

Из-за крушения состава был задержан пассажирский поезд №1 Владивосток – Москва и ряда других поездов.