Сгоревший Су-24 на заводе имени Чкалова в Новосибирске назвали фейком

Неизвестные сожгли самолет Су-24 на авиационном заводе имени Чкалова в Новосибирске, сообщил ряд телеграм-каналов. Это оказался фейк, что косвенно подтвердили власти.

Канал «Война с фейками» подробно разобрал видео о сожженном Су-24. Качество записи сильно ухудшено, при этом видно, что к моменту, когда поджигатель отбегает от самолета огонь уже потух.

Рядом с местом возгорания стоит Миг-29, который не может находиться на заводе Чкалова, входящий в холдинг «Сухой».

Миг-29 на видео рядом с Су-34 Фото : © t.me/warfakes

Источник канала «Война с фейками» в администрации новосибирского авиазавода сообщил, что на территории компании «Сухой» никаких происшествий зафиксировано не было. Кроме того, на территорию предприятия очень тяжело попасть посторонним.

Власти Новосибирской власти перепостили в свой телеграм-канал «Новосибирь» разоблачение фейка о самолете.