Психолог предупредила об опасностях онлайн‑знакомств

Профессор Кристина Маслач из Университета Калифорнии в Беркли провела исследование влияния онлайн-дейтинга на психику и пришла к выводу, что приложения для знакомств могут стать причиной беспокойства и эмоционального выгорания.

Для некоторых пользователей онлайн-знакомства становятся похожи на работу и способны вызывать усталость и разочарование, сообщается в статье Маслач в журнале Psychology Today.

Согласно материалам исследования, люди, занимающиеся онлайн-дейтингом, часто сталкиваются с неудачами и редко переходят от виртуального общения к реальным встречам. Это может привести к беспокойству, разочарованию и, в конечном итоге, к выгоранию.

Главными признаками выгорания названы усталость и умственное истощение от бездумного перелистывания профилей в приложениях знакомств. Вместо того чтобы бесконечно скроллить, ученые рекомендуют ограничить время для онлайн-знакомств и сосредотачиваться на каждом профиле.

Одним из способов борьбы с выгоранием Маслач называет поддержку друзей. Социальное взаимодействие защищает от негативных эффектов. Если делиться своими ощущениями и опытом с близкими, то это может помочь преодолеть неизбежные перепады настроения при увлечении онлайн-дейтингом.

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Маслач отметила, что бороться с эмоциональным выгоранием при онлайн-знакомствах очень важно, так как оно приводит к тому, что люди в конечном итоге и вовсе перестают искать вторую половинку. Соискателям рекомендовано поддерживать позитивный настрой и не стесняться искать поддержку у друзей и близких.