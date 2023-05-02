Сервис для знакомств Tinder окончательно покинет Россию

Компания Match Group, владеющая и управляющая популярным сервисом онлайн-знакомств Tinder, завершит уход из России к 30 июня, следует из ее ежегодного отчета.

«Мы стараемся защищать права человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к их услугам на территории России, чтобы к 30 июня прекратить работать на российском рынке»,— говорится в отчете компании.

Match Group ранее официально не объявляла о намерении уйти из России. В апреле 2022 года Tinder отключил для россиян доступ к платным опциям, однако на данный момент продолжает работать в России, а премиум-сервисы можно оплачивать через пополнение счета в iTunes.

При этом пока неясно, что Match Group имеет в виду под уходом из России — возможно, приложение просто удалят из магазинов, или компания просто ограничит пользование сервиса по геолокации.