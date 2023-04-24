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Суд признал автопилот Tesla невиновным в аварии

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Tesla Model S
Фото: © Jp Valery / Unsplash License

Компания Tesla одержала победу в суде, связанном с аварией, произошедшей в 2019 году, когда ее автомобиль с автопилотом выехал на центральную полосу и попал в ДТП.

Жительница Лос-Анджелеса Джастин Хсу подала в суд в 2020 году, утверждая, что ее Tesla Model S свернула на центр городской улицы, находясь на автопилоте, сообщает Reuters. Во время аварии подушка безопасности сработала так сильно, что женщина получила перелом челюсти, повреждение нервов и потеряла зубы.

Хсу требовала более 3 миллионов долларов в качестве компенсации, заявив о дефектах в программном обеспечении и конструкции подушки безопасности. Однако суд присяжных не присудил ей никакого ущерба и заявил, что автопилот не был виновен. 

Отмечается, что это решение суда не будет иметь «юридической обязательности» для других дел, связанных с автопилотом, но повлияет на то, как юристы будут рассматривать подобные дела в будущем.

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Режим Full Self-Driving (FSD) для электромобилей Tesla оказался провальным из-за того, что Илон Маск принимал решения вопреки рекомендациям инженеров. Это привело к росту количества аварий и привлечению внимания к ситуации государственных регуляторов.

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