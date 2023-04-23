Вопросы об электросамокатах включили в экзамен на права

МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств, сообщили в пресс-центре ведомства.

В теоретический экзамен включили в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), уточнили ТАСС в пресс-центре.

В МВД пояснили, что корректировка комплектов экзаменационных задач связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года.

«Они затрагивают вопросы <...> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца") и другие», — сказали в пресс-центре.

Изменения также касаются применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).