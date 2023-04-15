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Зеленский ввел санкции против вратаря ЦСКА Акинфеева

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против вратаря московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева, соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Всего в списке 80 российских спортсменов. В их число вошли полузащитник «Урала» Юрий Газинский, бывший футболист национальной команды России Динияр Билялетдинов и экс-голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин.

Граждане России, попавшие под санкции, не смогут въезжать на территорию Украины, а также вести предпринимательскую деятельность и покупать недвижимость на территории украинского государства. Санкции введены сроком на 50 лет.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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Топ комментариев

ball-n-wall

Вообще, никакого сочувствия...

MuCbE

Вроде пруфов на эту новость практически нет. Но те же WSJ ищут списки погибших, надеюсь в ближайший месяц...

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.