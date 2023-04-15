Зеленский ввел санкции против вратаря ЦСКА Акинфеева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против вратаря московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева, соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Всего в списке 80 российских спортсменов. В их число вошли полузащитник «Урала» Юрий Газинский, бывший футболист национальной команды России Динияр Билялетдинов и экс-голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин.

Граждане России, попавшие под санкции, не смогут въезжать на территорию Украины, а также вести предпринимательскую деятельность и покупать недвижимость на территории украинского государства. Санкции введены сроком на 50 лет.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.