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Золотовалютные резервы Украины установили рекорд

Источник:
ТАСС
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здание Национального банка Украины
здание Национального банка Украины
Фото: ЯдвигаВереск / CC BY-SA 4.0

Золотовалютные резервы Украины в настоящее время достигли 30 миллиардов, сообщил советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают 30 миллиардов долларов», — приводит слова украинского чиновника ТАСС.

Накопленных резервов хватит для того, чтобы покрыть импорт на Украину более чем за пять месяцев. Национальный банк прогнозирует, что благодаря финансовой помощи Запада к концу 2023 года международные резервы страны составят около 27 миллиардов долларов.

Международные валютные резервы Украины представлены в виде монетарного золота, иностранной валюты и государственных ценных бумаг, номинированных в этих валютах. Львиную долю международных резервов Украины составляют активы в конвертируемых валютах.

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