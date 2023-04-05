Эвелина Бледанс обнажилась на пляже в 54‑й день рождения

Певица и телеведущая Эвелина Бледанс в среду, 5 апреля, отметила 54-летие. В честь дня рождения она поделилась пикантным снимком в соцсети.

«Вселенная, благодарю! Я родилась! Любите меня сегодня выше неба», — написала Бледанс под фотографией, где лежит на берегу полностью обнаженная.

Фото: © соцсети Эвелины Бледанс

Бледанс проводит день рождения на Пхукете вместе с семьей. Знаменитость обходится без пышного торжества и побаловала себя массажем и пиццей.

Артистка родилась в Ялте, имеет российское и украинское гражданства. Она прославилась благодаря роли ведущей комических и музыкальных программ на федеральных телеканалах. Также участвовала в разных реалити-шоу, среди последних — «Новые звезды в Африке».

15 января из-за военной спецоперации Бледанс была внесена в санкционный список Украины.