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Валерий Меладзе стал претендентом на иноагента

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил признать Валерия Меладзе в число иноагентов.

«Думаю, что в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку, и мы сможем доказать, что он получал иностранное финансирование», — нам Русофобы точно не нужны в непростое время сейчас», — написал Бородин в телеграм-канале.

Ранее признать Меладзе иноагентом уже просил Фонд исторического наследия. По данным источника издания StarHit, кандидатура певца уже не раз обсуждалась в Минюсте.

В январе Валерий Меладзе сделал скандальное заявление, связанное с отношениями Украины и России, на концерте в Дубае. Позднее артист пояснил, что не собирается занимать позицию «за или против» какую-то страну.

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