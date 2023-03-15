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Инженеры разработали зубной чип для диагностики состояния здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Дентальный чип Lura Health
Фото: © Silicon Labs

Американские инженеры из Silicon Labs разработали дентальный чип Lura Health для диагностики состояния здоровья. Он устанавливается на зуб, считывает показатели слюны и передает информацию на смартфон или компьютер через Bluetooth.

Датчик работает под управлением процессора ARM Cortex. Он клеится на внутреннюю сторону зуба и считывает до 1000 параметров здоровья носителя, анализируя состав слюны, рассказал The Verge представитель Silicon Labs Сэм Понедал.

Размеры Lura Health в зависимости от модели составляют от 2 до 5 квадратных сантиметров. Он работает под безопасным напряжением в 0,8 В, а для установки, снятия и зарядки потребуется помощь стоматолога.

Понедал рассказал, что видит применение Lura Health и в других областях. После доработок его можно будет размещать в пластыре для анализа температуры и иных кожных показателей, мини-ЭКГ или имплантируемый в тело глюкометр.

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Silicon Labs уже получила одобрение Школы стоматологической медицины UConn Orthodontics Университета Коннектикута и теперь готовится к сертификации FDA. Это позволит вывести новинку на рынок в ближайшие год-полтора.

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