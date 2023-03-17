День весеннего равноденствия в 2023 году наступит 21 марта. Его называют началом астрономической весны. Что такое астрономическая весна и почему эзотерики говорят, что этот день позволяет изменить жизнь и исполнить желания?

21 марта в 00.24 по московскому времени весеннее равноденствие наступит в Северном полушарии, а в Южном — осеннее.

Что такое астрономическая весна

Земля постоянно вращается и наклоняется к Солнцу то Южным, то Северным полушарием. Когда она наклоняется Северным, на него поступает больше света и тепла. Световой день становится длиннее, от повышения температуры тает снег и растут растения. Наступают весна и лето.

Два раза в год Солнце располагается точно напротив земного экватора, эти моменты и называют равноденствиями. Есть весеннее и осеннее. В марте день наступления равноденствия называют началом астрономической весны.

День весеннего равноденствия получил такое название, так как считается — в эти сутки день и ночь длятся ровно по 12 часов. На самом деле день и ночь близки по продолжительности, но не равны.

День оказывается немного длиннее ночи из-за того, что атмосфера преломляет солнечный свет, и закат люди видят примерно на 8 минут позже, чем он происходит на самом деле.

После наступления весеннего равноденствия световой день начинает прибавляться, а температура воздуха постепенно повышаться.

Что такое Славянский Новый год

Весеннее равноденствие также называют Славянским Новым годом или Славянским Новолетием. Дело в том, что жизнь славян была неразрывно связана с земледелием. И равноденствие означало начало нового земледельческого сезона.

Этот праздник славяне отмечали с размахом. Весь день проходил в веселье. Организовывали ярмарки, где пели и танцевали. Устраивали народные игры: перетягивание каната, городки, прыгали через костер. Вечером жгли костры и катали с горы в реку символы Солнца — горящие колеса.

А на домашнем столе обязательно было печенье в форме птичек-жаворонков, символизирующих приход весны.

С установлением на Руси православия равноденствие потеряло свое значение и перестало массово отмечаться.

Сегодня начало нового года 21 марта празднуют тюркоязычные народы. У них этот день называется Навруз, что с языка фарси переводится как «новый день». День обязательно связан с большим застольем, на котором есть крашеные в зеленый цвет яйца, что символизирует зарождение жизни.

Навруз празднуют в Иране, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Албании, Кыргызстане, Турции, Казахстане. В России он популярен в Татарстане, Башкирии и Дагестане.

Народные приметы в день равноденствия

Такое важное событие в жизни предков не могло не обрасти приметами и другими суевериями. Многие приметы связаны с погодой.

Например, считается, что если в день весеннего равноденствия тепло — то можно ожидать сорок дней тепла, если мороз — то столько же дней будет холодно.

#Звери Как животные предсказывают погоду?

Если в день равноденствия облака высоко и быстро плывут — к хорошей погоде, туман — к заморозкам, снег на полях «волнами» — к хорошему урожаю.

Особым везением было увидеть в небе полет жаворонка (жаворонки часто прилетают одними из первых). Такая встреча предвещала человеку удачный год.

Как исполнять желания в весеннее равноденствие

Равноденствия с древности наделяли мистическим смыслом, связывая «поворот Солнца на лето» с переходом от смерти к жизни. Особое значение равноденствию придают и современные эзотерики.

В этот день не нужно ссориться или злиться, а стараться концентрировать положительную энергию. Очень хорошо в день равноденствия сделать уборку, очистить пространство для новых свершений. Чтобы привести в порядок мысли, хорошо провести медитацию, особенно на рассвете.

День весеннего равноденствия в 2023 году совпал с Новолунием, это два важных события в астрологии, которые несут энергию нового цикла, написала в своем телеграм-канале астролог Василиса Володина.

По ее утверждению, в этот день Вселенная дает шанс кардинально поменять жизнь. А чтобы жизнь поменялась в нужную сторону, нужно загадать желание и представлять путь его исполнения.