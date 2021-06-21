Наступает день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние в 2021 году наступает в понедельник, 21 июня. После этой даты световой день пойдет на убыль. Эзотерики наделяют дни солнцестояния особым смыслом и считают, что такие моменты дают людям шанс изменить жизнь.

В северном полушарии летнее солнцестояние отмечается 21 июня. В южном полушарии в этот день происходит зимнее солнцестояние. В високосные годы эта дата смещается на 20 июня.

После дня летнего солнцестояния светлое время суток постепенно сокращается, а ночь становится длиннее, то есть 21 июня – самый длинный день и самая короткая ночь.

Приметы в день летнего солнцестояния

Дождливая и пасмурная погода в этот день – к плохому урожаю.

Гроза в этот день – к непогоде до конца лета.

Много росы утром – к хорошему урожаю.

Если на рассвете загадать желание, оно обязательно сбудется.

День летнего солнцестояния рекомендуется встретить на природе, желательно у водоема. Считается, что огонь и вода обладают особой магией и помогут справиться с душевными недугами.

Астролог Наталья Анисимова в Instagram дала советы, как еще можно встретить день солнцестояния 21 июня:

Символ Солнца – блин, поэтому можно печь и угощать близких, заодно поминать предков.

Можно собрать букет из 12 растений. Растения имеют максимальный заряд энергий природы, поэтому засушенный букет можно повесить над порогом, чтобы он давал силу.

Перед солнцестоянием рекомендуется раздать долги, навести порядок, решить проблемы в отношениях.

Также астролог напомнила, что 21 июня вступает в свою силу знак Зодиака Рак, который считается самым семейным, несущим в себе энергию рода. Поэтому в день солнцестояния особенно хорошо вспоминать о своих корнях.