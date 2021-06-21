Наступает день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние в 2021 году наступает в понедельник, 21 июня. После этой даты световой день пойдет на убыль. Эзотерики наделяют дни солнцестояния особым смыслом и считают, что такие моменты дают людям шанс изменить жизнь.
В северном полушарии летнее солнцестояние отмечается 21 июня. В южном полушарии в этот день происходит зимнее солнцестояние. В високосные годы эта дата смещается на 20 июня.
После дня летнего солнцестояния светлое время суток постепенно сокращается, а ночь становится длиннее, то есть 21 июня – самый длинный день и самая короткая ночь.
Приметы в день летнего солнцестояния
- Дождливая и пасмурная погода в этот день – к плохому урожаю.
- Гроза в этот день – к непогоде до конца лета.
- Много росы утром – к хорошему урожаю.
- Если на рассвете загадать желание, оно обязательно сбудется.
День летнего солнцестояния рекомендуется встретить на природе, желательно у водоема. Считается, что огонь и вода обладают особой магией и помогут справиться с душевными недугами.
Астролог Наталья Анисимова в Instagram дала советы, как еще можно встретить день солнцестояния 21 июня:
- Символ Солнца – блин, поэтому можно печь и угощать близких, заодно поминать предков.
- Можно собрать букет из 12 растений. Растения имеют максимальный заряд энергий природы, поэтому засушенный букет можно повесить над порогом, чтобы он давал силу.
- Перед солнцестоянием рекомендуется раздать долги, навести порядок, решить проблемы в отношениях.
Также астролог напомнила, что 21 июня вступает в свою силу знак Зодиака Рак, который считается самым семейным, несущим в себе энергию рода. Поэтому в день солнцестояния особенно хорошо вспоминать о своих корнях.