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Наступает день летнего солнцестояния

Источник:
Sibnet.ru
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Летнее солнцестояние в 2021 году наступает в понедельник, 21 июня. После этой даты световой день пойдет на убыль. Эзотерики наделяют дни солнцестояния особым смыслом и считают, что такие моменты дают людям шанс изменить жизнь.

В северном полушарии летнее солнцестояние отмечается 21 июня. В южном полушарии в этот день происходит зимнее солнцестояние. В високосные годы эта дата смещается на 20 июня.

После дня летнего солнцестояния светлое время суток постепенно сокращается, а ночь становится длиннее, то есть 21 июня – самый длинный день и самая короткая ночь.

Приметы в день летнего солнцестояния

  • Дождливая и пасмурная погода в этот день – к плохому урожаю.
  • Гроза в этот день – к непогоде до конца лета.
  • Много росы утром – к хорошему урожаю.
  • Если на рассвете загадать желание, оно обязательно сбудется.

День летнего солнцестояния рекомендуется встретить на природе, желательно у водоема. Считается, что огонь и вода обладают особой магией и помогут справиться с душевными недугами.

Астролог Наталья Анисимова в Instagram дала советы, как еще можно встретить день солнцестояния 21 июня:

  • Символ Солнца – блин, поэтому можно печь и угощать близких, заодно поминать предков.
  • Можно собрать букет из 12 растений. Растения имеют максимальный заряд энергий природы, поэтому засушенный букет можно повесить над порогом, чтобы он давал силу.
  • Перед солнцестоянием рекомендуется раздать долги, навести порядок, решить проблемы в отношениях.

Также астролог напомнила, что 21 июня вступает в свою силу знак Зодиака Рак, который считается самым семейным, несущим в себе энергию рода. Поэтому в день солнцестояния особенно хорошо вспоминать о своих корнях.

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Отношения #Оракул #Космос #Природа
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Иркут 69

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