Путин подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году

Президентские выборы в 2024 году пройдут строго в соответствии с законом, заявил во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

«Президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур»,— сказал глава государства.

Согласно действующему избирательному законодательству, президентские выборы должны будут пройти 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации.

Сам Путин неоднократно публично говорил, что еще не принял решение, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году. В соответствии с новой Конституцией, которая «обнулила» его предыдущие сроки, он имеет такое право.