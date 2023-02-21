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Путин подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Выборы 2021
Фото: © Sibnet.ru

Президентские выборы в 2024 году пройдут строго в соответствии с законом, заявил во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

«Президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур»,— сказал глава государства.

Согласно действующему избирательному законодательству, президентские выборы должны будут пройти 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации.

Сам Путин неоднократно публично говорил, что еще не принял решение, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году. В соответствии с новой Конституцией, которая «обнулила» его предыдущие сроки, он имеет такое право.

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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...

pepelmetal

Истинный хозяин украины приехал!