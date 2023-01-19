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Вышел первый эпизод сериала «Фандорин. Азазель»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Фандорин. Азазель»

Премьера сериала «Фандорин. Азазель» состоялась на «Кинопосике» в четверг, 19 января. Зрителям пока доступна только одна серия под названием «Крылья».

«Фандорин. Азазель» — мини-сериал, снятый по мотивам конспирологического романа «Азазель» Бориса Акунина. Сюжет сериала развивается в альтернативной реальности XXI века.

Роль Эраста Фандорина в сериале исполнил Владислав Тирон, знакомый зрителям по «Триггеру». По манерам и стилю поведения персонаж не сильно изменился с предыдущего проекта: смотря на Фандорина видится Мотя.

Других героев сыграли тоже многим известные актеры: Мила Ершова — Елизавета фон Эверт-Колокольцева, Сергей Горошко — Иван Бриллинг, Максим Матвеев — Николай III, Милена Радулович — Амалия Бежецкая, Евгений Стычкин — премьер-министр Дмитрий Орлов.

Как воспринимать сериал

Создатели сериала «Фандорин. Азазель» предлагают воспринимать сериал с юмором и не без подтекста.

В новых сюжетных блоках масса аллюзий на нашу реальную жизнь, плюс новые детективные линии.

«При создании проекта по мотивам романа, особенно очень знаменитого детективного романа, важно сделать так, чтобы, с одной стороны, герои были узнаваемыми, а с другой — необходимо добавить героев и сюжетные повороты, которые будут для аудитории новыми», — приводит «Кинопоиск» слова актера Евгения Стычкина.

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