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Пригожин анонсировал скорый запрет YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube в России будет запрещен. По его словам, его активные пользователи понесут «заслуженное наказание».

Пригожин в телеграм-канале принадлежащей ему компании «Конкорд» отметил, что главная причина доступности YouTube в России — позиция «большого количества людей» в администрации президента, которые делают ставку на поражение России.

Тех, кто выступает против закрытия YouTube, предприниматель назвал предателями, которые отдыхают за границей и всячески поддерживают Запад. Он выразил уверенность, что простые русские люди выступают за блокировку YouTube.

По мнению Пригожина, в России есть альтернативы YouTube — в первую очередь, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью которых можно хранить большое количество видео.

В начале декабря Пригожин попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность видеохостинга YouTube. По его мнению, на платформе якобы распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений».

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Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

Alhazred

Можно подробнее о глубокой отсталости в технологиях? Или только балаболить умеешь?

Удавиков

Складские запасы импортных деталей закончатся со временем.Сам понял, что написал?