Пригожин анонсировал скорый запрет YouTube

Предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube в России будет запрещен. По его словам, его активные пользователи понесут «заслуженное наказание».

Пригожин в телеграм-канале принадлежащей ему компании «Конкорд» отметил, что главная причина доступности YouTube в России — позиция «большого количества людей» в администрации президента, которые делают ставку на поражение России.

Тех, кто выступает против закрытия YouTube, предприниматель назвал предателями, которые отдыхают за границей и всячески поддерживают Запад. Он выразил уверенность, что простые русские люди выступают за блокировку YouTube.

По мнению Пригожина, в России есть альтернативы YouTube — в первую очередь, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью которых можно хранить большое количество видео.

В начале декабря Пригожин попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность видеохостинга YouTube. По его мнению, на платформе якобы распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений».