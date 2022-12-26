НАВЕРХ

Украина потребовала исключить Щербакову из номинантов на награду ISU

Источник:
Sibnet.ru
175 1
Фото: © ФФККР

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) направила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить российскую спортсменку Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист года», сообщила пресс-служба организации.

«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards и просит руководство союза отреагировать на этот факт и исключить ее из списка номинантов», — говорится в заявлении организации.

Помимо Щербаковой, на премию претендуют одиночники Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сёма Уно (все — Япония), Натан Чен (США), пары Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) и Суй Вэньцзин и Хань Цун (Китай), а также танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция). Представителей России в других номинациях нет.

Щербаковой 18 лет, она выиграла Олимпиаду в Пекине. Также в ее копилке — золото чемпионата мира (2021), два серебра чемпионатов Европы (2020,2022).

Еще по теме
Танцоры Худайбердиева и Базин с двумя падениями выиграли ЧР
Уникальная ситуация сложилась в мужском катании на чемпионате России
Трусова снялась с чемпионата России
Канада разрешила однополые дуэты в фигурном катании
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине
45
Рогозин ранен при обстреле Донецка
41
Зеленский посетил место ожесточенных боев
33
Минобороны предложило увеличить возраст призыва граждан
31
Путин назвал целью России объединение русского народа