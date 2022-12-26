Украина потребовала исключить Щербакову из номинантов на награду ISU

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) направила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить российскую спортсменку Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист года», сообщила пресс-служба организации.

«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards и просит руководство союза отреагировать на этот факт и исключить ее из списка номинантов», — говорится в заявлении организации.

Помимо Щербаковой, на премию претендуют одиночники Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сёма Уно (все — Япония), Натан Чен (США), пары Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) и Суй Вэньцзин и Хань Цун (Китай), а также танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция). Представителей России в других номинациях нет.

Щербаковой 18 лет, она выиграла Олимпиаду в Пекине. Также в ее копилке — золото чемпионата мира (2021), два серебра чемпионатов Европы (2020,2022).