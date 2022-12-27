Кровати-трансформеры стали пользоваться спросом за свою компактность и удобство размещения в небольших квартирах. Как выбрать мебель и на что стоит обратить внимание перед покупкой, объяснили Sibnet.ru эксперты «Авито».

Кровать-трансформер состоит из двух основных элементов: корпуса и спального места, соединенных подъемным механизмом. Одним из самых распространенных видов кроватей-трансформеров — шкаф-кровать.

Критерии выбора кровати-трансформера

Размер кровати. По размеру кровати бывают одно- и двуспальными. При необходимости можно подобрать модель и нестандартного размера, например, для высокого человека.

Способ складывания. Чаще всего трансформеры изготавливают с откидным механизмом: при складывании спальное место откидывается и полностью фиксируется в нише шкафа. Складываться кровать может горизонтально или вертикально, в зависимости от того, какой механизм трансформации использован в модели.

«В вертикальных кроватях спальное место располагается перпендикулярно по отношению к шкафу, поэтому после складывания они занимают всю высоту шкафа. Прежде чем покупать вертикальную кровать, необходимо оценить, есть ли перед шкафом достаточно свободного места для раскладывания спального места», — отметил представитель компании.

В кроватях горизонтального типа спальное место располагается боком по отношению к шкафу. Они хорошо подходят для небольшого пространства, если нет места для раскладывания вертикальных моделей.

Тип подъемного механизма. Это один из наиболее важных параметров выбора кровати-трансформера, так как он обеспечивает и удобство складывания, и долговечность мебели. Подъемный механизм подвергается наибольшей нагрузке, поэтому он должен быть надежным.

За подъем отвечает пружинный или газовый механизм. Преимущество газлифта перед пружинными механизмами – простота эксплуатации.

Также подъемные механизмы делятся на два типа: цельносварные и сборные. Лучше отдать предпочтение цельносварной конструкции, так как она обеспечивает максимальную надежность трансформера.

Спальное место. Спальное место — это каркас, основание и матрас. Недорогие кровати-трансформеры изготавливают из ДСП, и они имеют менее продолжительный срок службы. Более долговечны кровати из массива древесины, например, из вишни, дуба, ореха или сосны. Наибольшей прочностью отличаются модели с каркасом из металлопрофиля.

Вариант фасадной части. При выборе кровати необходимо обращать внимание на фасадную часть, так как она будет видна после складывания кровати. Лучше выбирать модель, которая будет подходить к общему интерьеру помещения. Самый распространенный материал фасада – ДСП и МДФ.

Боковые модули. Дополнительные боковые модули расширяют функциональность и практичность кровати-трансформера. Некоторые модели могут трансформироваться, например, в рабочее место.

В этом случае мебель поможет на небольшой площади организовать различные функциональные зоны: удобное и просторное спальное место, систему хранения мебели, а также один или два полноценных рабочих стола.