Сканировать кино в Wink: что такое фильмы с интерактивной паузой

Фильмы с интерактивной паузой в видеосервисе Wink позволяют узнать максимум о просматриваемой картине. Актерский состав, история съемок, факты и детали — все это можно выяснить, поставив фильм на паузу и просканировав QR-код.

Контент с дополнительной информацией могут увидеть только зарегистрированные пользователи онлайн-кинотеатра Wink. Интерактивный контент выделен в отдельный блок на главной странице видеосервиса.

В коллекции и киноновинки, и картины, вышедшие в начале 2000-х годов. Например, в подборке с интерактивной паузой такие фильмы как «Круэлла», «Черная вдова», «Форсаж 9», «Свадебный переполох», «Лед 2», «Человек-паук», «Дюна», «Достать ножи», «Волк с Уолл-стрит».

Что такое интерактивная пауза в Wink

В первую очередь интерактивная пауза дает возможность узнать всю информацию о фильме. Когда зритель останавливает просмотр фильма в Wink, на экране появляется QR-код. Наведя на него камеру смартфона, пользователь переходит на сайт с информацией о картине.

Здесь представлена информация об актерском составе, лукбуки актеров, истории создания фильма, описание локаций, где проходили съемки.

Важно, что интерактивную паузу можно ставить в любом месте фильма. Информация на сайте будет меняться. Например, если остановить фильм «Человек-паук» на кадре с Мэри Джей в платье-кимоно и сережках в виде веера, то зритель получит ссылки на сайты, где можно купить такой наряд и аксессуары.

Кроме прочего, зрители могут получить рекомендации других фильмов, которые связаны с уже просматриваемой картиной.

Фильмы с интерактивной паузой есть в подписках Wink («Трансформер Акция», Wink 5 в 1 и других). Также такие картины можно купить отдельно по средней цене около 100 рублей.

Что включено в подписку «5 в 1»