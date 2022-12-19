Подписка Wink «5 в 1»: как сэкономить киноману

Видеосервис Wink этой осенью представил обновленную подписку «5 в 1» — ее обладатели получают доступ сразу к пяти топовым онлайн-кинотеатрам и коллекции караоке, при этом цена подключения в несколько раз ниже по сравнению с оплатой по отдельности. Разбираемся, какой контент включен в «суперподписку» и действительно ли она выгодна.

Wink — видеосервис компании Ростелеком, которые объединил онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение. Он работает на любых платформах — телевизорах, компьютерах, смартфонах и планшетах. При этом не нужно быть абонентом Ростелекома — смотреть Wink можно с интернетом любого провайдера.

Более того, федеральные эфирные каналы здесь можно смотреть даже без регистрации — достаточно скачать и установить приложение или открыть сайт Wink (wink.ru) на ПК. А для регистрации достаточно указать номер телефона, сама процедура создание аккаунта занимает буквально несколько секунд.

Wink «5 в 1»: что включено в подписку

Обладатели подписки «5 в 1» получают доступ к 50 тысячам фильмов и сериалов. Свои коллекции подписчикам открывают:

Wink (более 25 тысяч фильмов и сериалов)

more.tv (7 тысяч фильмов и сериалов),

«Кинопоиск» (все топовые фильмы и сериалы онлайн)

Start (5 тысяч фильмов и сериалов)

Viju (1,5 тысяча фильмов и сериалов)

Важно понимать, что преимущество подписки «5 в 1» не только в цене — вместо того, чтобы заводить и оплачивать пять аккаунтов на разных площадках, пользователь может смотреть контент этих видеосервисов, включая эксклюзивы, на единой платформе Wink.

Кроме фильмов и сериалов, подписка «5 в 1» включает 171 телевизионный канал, коллекцию караоке-песен и сборник развивающих игр «Кубокот» для детей от 3 до 6 лет всего за 1 рубль в месяц.

Бесплатный сервис мультискрин делает возможным просмотр контента под одним аккаунтом сразу на нескольких экранах. Можно в любой момент продолжить просмотр на другом устройстве, а также загрузить фильм или сериал на смартфон или планшет для просмотра офлайн. Дополнительно доступны функции родительского контроля.

Для телеканалов есть функция «Управление просмотром» — она позволяет просматривать эфиры телеканалов за последние трое суток из архива, ставить прямой эфир на паузу и записывать передачи для просмотра в течение 30 дней.

В чем выгода подписки «5 в 1»

Стоимость подписки Wink «5 в 1» — 499 рублей в месяц. Для новых пользователей первые две недели — бесплатно.

Однако действительно ли она существенно выгоднее, чем подключение видеосервисов по отдельности? Проверим. Стоимость ежемесячных подписок:

Wink — 199 рублей

Start — 399 рублей

viju — 299 рублей

more.tv — 299 рублей

«Кинопоиск» — 199 рублей

Если просуммировать, то за ежемесячный просмотр пяти популярных онлайн-кинотеатров без «суперподписки» придется платить 1395 рублей. Таким образом, подписка Wink «5 в 1» будет каждый месяц экономить 896 рублей.

Подписку «5 в 1» можно подключить только в Wink или в комплекте с другими услугами провайдера. «Киноман 5 в 1» по сниженной цене на целый год включена в интернет-тарифы Ростелекома семейств «Технологии развлечения» и «Технологии выгоды».

Подведем итоги. Подписка Wink «5 в 1» — удобный и доступный «агрегатор» самых популярных российских видеосервисов. Сам Wink доступен в браузере на официальном сайте, а также на планшетах и смартфонах в приложении для iOS и Android, на телевизорах со SmartTV или приставке Wink+.

Чтобы стать пользователем онлайн-кинотеатра, достаточно скачать и установить приложение Wink или открыть веб-версию, после чего зарегистрироваться по номеру телефона либо в самом приложении, либо на сайте wink.ru.

Просмотр контента доступен практически мгновенно, без необходимости искать и скачивать фильм или сериал в интернете. Адаптивное качество подстраивается под любой интернет-канал, максимальное разрешение составляет 4К. Также в видеосервисе полностью отсутствует реклама.