Названы лучшие для мужчин позы в постели

Мужчины предпочитают четыре основные позы для секса, при этом в половине из них может доминировать женщина, сообщил психолог-сексолог Дмитрий Гухман.

Первая поза — «Догистайл». В ней, по словам эксперта, мужчине легче контролировать ситуацию, он сосредоточен на чем-то одном, не отвлекается и процесс идет, как ему нравится.

«Догистайл мужчине позволяет вырабатывать больше тестостерона, потому что он доминирует. А еще у мужчины есть потребность быть впереди идущим и брать власть свои руки», — сказал Гухман на своем YouTube-канале.

Также мужчине понравится поза — «Березка», когда женщина поднимает ноги вверх, сдвинув их вместе, или закидывает их на плечи мужчины.

Из поз, где доминирует женщина, сексолог предложил позу «Лягушка», где женщина сверху, но стоит на ногах и может делать движения по горизонтали и вертикали, что понравится мужчине, и он сможет любоваться ей. Еще один вариант, «Обратная наездница», когда женщина сверху, но спиной к мужчине.

«Женская спина — большой мужской эротический триггер, поэтому дайте мужчине насладиться вами сзади», — объяснил сексолог.