Мобилизованных в Новосибирске пересадили на танки Т‑80БВ

Мобилизованные на полигоне под Новосибирском стали осваивать газотурбинные танки Т-80БВ. Ранее призванных здесь готовили на морально устаревших Т-62.

На полигоне отрабатывают ведение огня из вооружения Т-80БВ, выполняют контрольные упражнения по вождению боевых машин. Стрельба из танков ведется на дистанции до 2 тысяч метров, говорится в сообщении Минобороны России.

«Проводятся занятия. Стрельбы из танков. Выезжали на полигон. Стреляли из совершенно новых автоматов АК-12. Сложностей никаких не возникло. Настрой у всех боевой», — рассказал на видео мобилизованный Артем.

В обязательную программу подготовки входит теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке.

Ранее публиковались фото, на которых мобилизованные на полигоне под Новосибирском использовали в ходе подготовки советские танки Т-62М. Судя по внешнему виду, эти машины были недавно сняты с хранения.