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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мобилизованных в Новосибирске пересадили на танки Т‑80БВ

Источник:
Sibnet.ru
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Мобилизованные на полигоне под Новосибирском стали осваивать газотурбинные танки Т-80БВ. Ранее призванных здесь готовили на морально устаревших Т-62.

На полигоне отрабатывают ведение огня из вооружения Т-80БВ, выполняют контрольные упражнения по вождению боевых машин. Стрельба из танков ведется на дистанции до 2 тысяч метров, говорится в сообщении Минобороны России. 

«Проводятся занятия. Стрельбы из танков. Выезжали на полигон. Стреляли из совершенно новых автоматов АК-12. Сложностей никаких не возникло. Настрой у всех боевой», — рассказал на видео мобилизованный Артем.

В обязательную программу подготовки входит теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке.

Ранее публиковались фото, на которых мобилизованные на полигоне под Новосибирском использовали в ходе подготовки советские танки Т-62М. Судя по внешнему виду, эти машины были недавно сняты с хранения.

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Оборона #Армия #Новосибирск #Видеоновости
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Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?

kygear

разбойники колонизаторы в замешательстве.