Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960-ых годов

Мобилизованные на фоне танков Т-62М на полигоне в Новосибирской области

Мобилизованные в Новосибирской области используют в ходе подготовки советские танки Т-62М. Фото с этими машинами было опубликовано в официальном телеграм-канале областного правительства.

Губернатор области Андрей Травников накануне посетил пункт формирования подразделений на полигоне Шилово в Новосибирской области. Глава региона оценил условия проживания и проведения тренировок сибиряков, призванных в рамках частичной мобилизации.

На одном из фото, опубликованных в телеграм-канале, показаны мобилизованные сибярики на фоне танков Т-62М, которые они используют для подготовки. Судя по внешнему виду, эти машины были недавно сняты с хранения.

Т-62 приняли на вооружение в 1961 году. Эта был первый танк в мире, получивший гладкоствольную пушку. Машина в течение десятилетий была одной из основных в танковых войсках СССР. Она широко экспортировалась за рубеж и прошла через огромное количество конфликтов. «Шестьдесятдвойка» стала одним из самых воющих танков мира.

В начале 1980-ых годов машина прошла глубокую модернизацию и получила индекс Т-62М. На ней была усилена бронезащита, установлена новая система управления огнем. Танк получил комплекс управляемого вооружения «Шексна» и более мощный двигатель.

Ранее публиковались видео о переброске танков Т-62М в район проведения специальной военной операции на Украине.