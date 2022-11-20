Экс‑премьер Японии обвинил Зеленского в страданиях украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский доставил страдания многим своим согражданам, заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори.

«Почему так получилось, что все критикуют президента России Путина, но никто не ругает Зеленского? Он доставил страдания многим украинцам», — приводит ТАСС слова Мори, опубликованные на сайте газеты Nikkei.

По его мнению, странно, что об этом никто не говорит. «Японские СМИ практикуют односторонний подход, они действуют в соответствии с западными источниками информации», — отметил Мори.

Экс-премьер выразил мнение, что «США заняли одностороннюю позицию» в связи с ситуацией вокруг Украины, что отразилось на подходе к этому вопросу премьер-министра Японии Фумио Кисиды.