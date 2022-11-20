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Экс‑премьер Японии обвинил Зеленского в страданиях украинцев

Источник:
ТАСС
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Фото: 内閣官房内閣広報室 / CC BY 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский доставил страдания многим своим согражданам, заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори.

«Почему так получилось, что все критикуют президента России Путина, но никто не ругает Зеленского? Он доставил страдания многим украинцам», — приводит ТАСС слова Мори, опубликованные на сайте газеты Nikkei.

По его мнению, странно, что об этом никто не говорит. «Японские СМИ практикуют односторонний подход, они действуют в соответствии с западными источниками информации», — отметил Мори.

Экс-премьер выразил мнение, что «США заняли одностороннюю позицию» в связи с ситуацией вокруг Украины, что отразилось на подходе к этому вопросу премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем