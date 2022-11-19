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Правительство поддержит импортеров значимой продукции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России дополнительно окажет поддержку импортерам значимой продукции производственного назначения, сообщается в телеграм-канале кабмина.

В частности, таких импортеров освободят от обязанности предоставлять обеспечение уплаты таможенных налогов и пошлин, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин

Сейчас в отношении них до 31 марта 2023 года действуют тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин при условии предоставления обеспечения по уплате таможенных платежей.

Льготы распространяются на товары для производства продовольственной, электронной и металлургической продукции, а также легкой промышленности, отмечается в сообщении.

Решение правительства снизит финансовую нагрузку на импортеров и позволит поддержать значимые отрасли экономики, столкнувшиеся с риском дефицита оборудования из-за внешних ограничений.

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Экономика #Промзона
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