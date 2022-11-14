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Детский спектакль в Новосибирске проверят на наличие пропаганды ЛГБТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/1teatr

Министерство культуры Новосибирской области проводит проверку детского спектакля «Принцесса и Людоед» «Первого театра» на наличие ЛГБТ-пропаганды из-за присутствия в постановке актера в юбке, сообщила режиссер спектакля Полина Кардымон.

Зрители пожаловались в министерство из-за того, что в спектакле принцессу играет мужчина. В этом спектакле все роли исполняют актеры.

«Причина для проверки — мужик в юбке. Мы ничего не будем менять в постановке. Они (представители министерства) посмотрят 20 ноября и примут решение», — сказала ТАСС Кардымон.

Пресс-служба не смогли оперативно прокомментировать информацию.

«Я считаю, что министерство культуры должно пригласить экспертов… Они смотрят спектакль и делают свое заключение с точки зрения нарушения закона и соблюдения морально-нравственных и этических норм в современном обществе. Если они не нарушаются, значит, это вкусовые предпочтения какого-то одного недовольного зрителя», — сказал ТАСС председатель новосибирского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Афанасьев.

Премьера спектакля «Принцесса и Людоед» прошла 29 октября. Он поставлен по мотивам сказки советского поэта Генриха Сапгира.

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