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Wildberries запустил новый сервис проверки товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российская торговая площадка Wildberries запустила дополнительный сервис верификации товаров, сообщает пресс-служба маркетплейса.

В первую очередь, дополнительную проверку проходят такие социально значимые товары, как продукты питания, детская продукция, косметика, одежда и так далее. Прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком.

Чтобы провести процедуру верификации своей продукции, предпринимателям необходимо в карточках товара внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии.

Проверка документов осуществляется в автоматическом режиме онлайн. После подтверждения документов в карточке товара появляется особая отметка. В планах компании — до конца года проверить не менее 25 миллионов товаров, чтобы снизить количество контрафакта.

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Топ комментариев

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

GammiPluh

уж лучше так чем Янукович -> Турчинов -> Порошенко -> Зеленский

Partizan1996

Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.