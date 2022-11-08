Wildberries запустил новый сервис проверки товаров

Российская торговая площадка Wildberries запустила дополнительный сервис верификации товаров, сообщает пресс-служба маркетплейса.
В первую очередь, дополнительную проверку проходят такие социально значимые товары, как продукты питания, детская продукция, косметика, одежда и так далее. Прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком.
Чтобы провести процедуру верификации своей продукции, предпринимателям необходимо в карточках товара внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии.
Проверка документов осуществляется в автоматическом режиме онлайн. После подтверждения документов в карточке товара появляется особая отметка. В планах компании — до конца года проверить не менее 25 миллионов товаров, чтобы снизить количество контрафакта.
MuCbEДа их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...
вадяА так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.
GammiPluhуж лучше так чем Янукович -> Турчинов -> Порошенко -> Зеленский
Partizan1996Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.