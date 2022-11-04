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Шеф‑повар показал хитрости приготовления «Доширака»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Schekinov Alexey Victorovich / CC BY-SA 4.0

Вкус «Доширака» можно улучшить, если использовать пару хитростей, рассказал шеф-повар Василий Емельяненко.

При приготовлении «Доширака», надо взять пластиковую коробку от него и использовать как мерный стакан. Налить до канта воды, а затем перелить в кастрюлю. И ставить на плиту. Когда вода на плите начнет нагреваться, в нее нужно добавить пакетик с овощами.

«Если завариваете лапшу в пластиковой таре, то здесь не хватает температуры воды, чтобы лапшу сварить. Кипяток начинает остывать. Нам надо дать более высокую температуру», — сказал на YouTube-канале Емельяненко.

Он добавил, что дегидрированные морковка и лук за время закипания больше набирают воды и становятся не сухими.

«Когда вода закипела, выкидываем туда лапшу и делаем огонек помедленнее. Кипит и никуда не торопимся. Добавляем и размешиваем специи. Дожидаемся минуты полторы-две. И снимаем с плиты», — сказал повар.

После этого лапшу и бульон можно налить в тарелку или обратно в пластиковую тару. После отваривания лапша утонет, станет тяжелой. Главное в этом рецепте — не переварить лапшу.

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Топ комментариев

oriom

Оружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...

GammiPluh

20 млн у них все равное есть, из них где-то 5-7 млн мужчин пригодных к мобилизации + наемники...

Voland2

Писать нужно не Навка, а жена Пескова.... Так понятнее.

Nik3316

за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...