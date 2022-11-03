Новым территориям России понадобился почти триллион налички

Новые территории России для организации расчетов на них потребуют 900 миллиардов наличных рублей, сказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

«Если учитывать, что численность населения присоединенных территорий — около 6 миллионов человек, то спрос на наличные составит примерно 500–600 миллиардов рублей. Однако пока в этих регионах слабо развита платежная инфраструктура, мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты. Поэтому наличных там потребуется больше примерно в полтора раза — порядка 0,9 триллиона рублей», — сказал «Известиям» Войлуков.

Технически эти купюры, скорее всего, уже были эмитированы — обычно в хранилищах есть достаточно большие объемы денежных запасов, рассказал вице-президент АБР. Но, как он полагает, с бухгалтерской точки зрения это новые деньги — они выпущены в обращение специально под нужды новых регионов.

В Промсвязьбанке, который уже открыл в новых субъектах 170 отделений, «Известиям» заявили, что недостатка в наличной ликвидности нет. При необходимости банк оперативно подкрепляет сеть «живыми» деньгами.

До 31 декабря 2022 года в новых регионах при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Кроме того, многие жители новых регионов пользуются безналичными платежами.