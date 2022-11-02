Российские силы продвинулись по всей линии фронта в ДНР

Российские силы продвигаются вперед почти по всей линии фронта в Донецкой народной республике, сообщил врио губернатора республики Денис Пушилин.

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, на марьинском направлении российские военные заняли позиции в самой Марьинке. Освобождение этого населенного пункта позволит отодвинуть противника на необходимое расстояние, чтобы Донецк не попадал под обстрелы, отметил Пушилин.

Есть успехи на угледарском направлении (Угледар — город в 40 километрах от Донецка). Там идут бои за Павловку, расположенную в 5 километрах южнее Угледара.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 31 октября посетовал на «жесткие штурмовые действия» российских сил в ДНР.