НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Посольство сообщило о четвертой погибшей россиянке в Сеуле

Источник:
Sibnet.ru
309 1
Фото: Watchers Club / CC BY 3.0

Число россиянок, погибших в результате давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина, достигло четырех, сообщило российское посольство в Южной Корее.

«С прискорбием сообщаем о четвертой гражданке Российской Федерации, погибшей в результате давки в районе Итхэвона 29 октября», — говорится в телеграм-канале дипломатического ведомства.

Трагедия произошла на мероприятии по случаю празднования Хэллоуина в узком переулке рядом с отелем Hamilton — районе, где много ночных клубов, баров и ресторанов, работающих допоздна. В тот момент в Итхэвоне могли находиться до 100 тысяч человек.

Трагедия завершилась гибелью как минимум 153 человек, еще 103 пострадали. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев.

Еще по теме
Шесть человек пострадали в ДТП со «Скорой» в Новосибирске
Три россиянки погибли в давке в Хэллоуин в Сеуле
Празднование Хэллоуина в Сеуле закончилось смертельной давкой
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
54
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
36
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
35
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе
35
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
30
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО