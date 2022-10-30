Посольство сообщило о четвертой погибшей россиянке в Сеуле

Число россиянок, погибших в результате давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина, достигло четырех, сообщило российское посольство в Южной Корее.

«С прискорбием сообщаем о четвертой гражданке Российской Федерации, погибшей в результате давки в районе Итхэвона 29 октября», — говорится в телеграм-канале дипломатического ведомства.

Трагедия произошла на мероприятии по случаю празднования Хэллоуина в узком переулке рядом с отелем Hamilton — районе, где много ночных клубов, баров и ресторанов, работающих допоздна. В тот момент в Итхэвоне могли находиться до 100 тысяч человек.

Трагедия завершилась гибелью как минимум 153 человек, еще 103 пострадали. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев.