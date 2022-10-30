Три россиянки погибли в давке в Хэллоуин в Сеуле

Три девушки из России погибли в давке при праздновании Хэллоуина в центре Сеула, сообщили в российском посольстве в Южной Корее.

Ранее сообщалось о двух погибших россиянках. Накануне скончалась девушка из России, попавшая в больницу. «Погибшая — та, что числилась пострадавшей. Три человека [погибли]», — сказал ТАСС заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков.

Трагедия произошла на мероприятии по случаю празднования Хэллоуина в узком переулке рядом с отелем Hamilton — районе, где много ночных клубов, баров и ресторанов, работающих допоздна. В тот момент в Итхэвоне могли находиться до 100 тысяч человек.

По последним данным, погиб 151 человек. Большинство погибших — молодые люди в возрасте около 20 лет. Две трети из них — девушки. Власти получили 355 сообщений о пропавших без вести.