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Три россиянки погибли в давке в Хэллоуин в Сеуле

Источник:
ТАСС
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Три девушки из России погибли в давке при праздновании Хэллоуина в центре Сеула, сообщили в российском посольстве в Южной Корее.

Ранее сообщалось о двух погибших россиянках. Накануне скончалась девушка из России, попавшая в больницу. «Погибшая — та, что числилась пострадавшей. Три человека [погибли]», — сказал ТАСС заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков.

Трагедия произошла на мероприятии по случаю празднования Хэллоуина в узком переулке рядом с отелем Hamilton — районе, где много ночных клубов, баров и ресторанов, работающих допоздна. В тот момент в Итхэвоне могли находиться до 100 тысяч человек.


По последним данным, погиб 151 человек. Большинство погибших — молодые люди в возрасте около 20 лет. Две трети из них — девушки. Власти получили 355 сообщений о пропавших без вести.

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Топ комментариев

Disobedient

Очередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.

pepelmetal

Байден не отморозок, просто деменция!

mosquito__2010

В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....

pepelmetal

англичанка гадит, ну ничего не долго осталось!