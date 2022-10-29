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Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в связи с атакой временно перекрыто судоходство через Севастопольскую бухту. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.

Жители Севастополя сообщили с соцсетях, что слышали несколько громких взрывов в центре города и видели вспышки в небе. В городе действует высокий «желтый» уровень террористической опасности.

Накануне в акватории Черного моря недалеко от Севастополя заметили разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США. Согласно данным Flightradar, он занимался сбором информации примерно в ста километрах от города.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Людей спасли от уничтожения. Люди предъявляют за то что их спасли как то не так и им даже должны возместить...

Alhazred

Ну я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))

Alhazred

Ну так по мнению некоторых особо одаренных, Освенцим освободили украинцы...

corrector

карманной шавке и ее огрызку ВОЗу, отмашку хозяин не давал,