Оперативная пауза установилась в зоне специальной военной операции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) после активных действий утратили запал. Российская армия накапливает силы и готовится к нанесению ударов.

ВСУ продолжают атаковать в районе Сватово, на Лиманском направлении, под Донецком, Херсонском направлении. Все их атаки успешно отбиваются. Российская армия укрепляет оборону и контратакует. Артиллерия, ракетные войска Сухопутных войск, авиация и флот наносят удары по украинским объектам в тактической, оперативной и стратегической глубине.

Стороны сейчас находятся в противофазе. Украинские силы после трех месяцев активных действий понесли тяжелейшие потери в людях и технике. Их боевой потенциал падает. Помощь Запада компенсировать эти потери не может.

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Российская же армия, напротив, укрепляется. В строй постепенно вводятся сотни тысяч мобилизованных, в войска идет новая техника. Части переформируются, доукомплектовываются, проходят боевое слаживание.

Но на полный ввод обновленных частей уйдет еще не один месяц. Поэтому Киев будет стараться найти слабое место в российской обороне и нанести там мощный удар. Ситуация пока тревожная.

Но время работает против ВСУ: они катастрофически отстают от российской армии по ударной мощи, а скоро потеряют и преимущество в количестве личного состава.