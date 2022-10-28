Центробанк сохранил ключевую ставку

Банк России на очередном заседании совета директоров принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5%, сообщается на официальном сайте регулятора.

«Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне», — говорится в сообщении.

Прогноз по инфляции на конец 2022 года скорректирован и теперь составляет 12,0–13,0%. Он учитывает перенос сроков индексации тарифов ЖКХ, а также частичную мобилизацию, которая станет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Ключевая ставка была увеличена Банком России до 20% годовых в конце февраля 2022 года. С апреля регулятор снижал показатель шесть раз подряд. В сентябре Центробанк понизил ключевую ставку до 7,5%.