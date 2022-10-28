Помощник Рейгана заявил, что России разгромит 101‑ю дивизию США

Российская армия разобьет 101-ю воздушно-десантную дивизию США «Кричащие орлы», если та вступит на Украину, уверен бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Ранее телеканал CBS сообщил, что размещенная в Румынии 101-я воздушно-десантная дивизия США готова зайти на Украину в случае дальнейшей эскалации между Москвой и Киевом или нападения на одну из стран НАТО. Об этом заявил замкомандира дивизии бригадный генерал Джон Любас.

«Относимся ли мы всерьез к заявлениям генерала Любаса, что его силы в состоянии "боевого развертывания" в трех милях от границы с Украиной и "полностью готовы" в любой момент ее перейти, чтобы вступить в бой с Россией? Что будет, если они так и сделают?» — задался вопросом Робертс.

По его словам, обычно у воздушно-десантных войск не хватает тяжелого вооружения, которое есть у пехотинцев. «Легко вооруженная дивизия десантников, вероятно, была бы разгромлена напрочь тяжелым вооружением русской тяжелой пехоты», — приводит ТАСС мнение помощника Рейгана.

Робертс отметил, что «никто на Западе не предпринимает никаких усилий для деэскалации конфликта». «Чтобы не допустить присоединения к России ее исторических территорий, мы увеличиваем напряженность вплоть до ядерной войны, что означает вымирание жизни на Земле»,— заключил он.