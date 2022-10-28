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ООН отказалась расследовать работу биолабораторий на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © UK Department for International Development

ООН не обладает возможностями, чтобы расследовать обвинения России в связи с деятельностью биолабораторий на территории Украины, заявил заместитель высокого представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо.

«Россия направила официальную жалобу в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия относительно деятельности биолабораторий на Украине. <...> ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия», — цитирует ТАСС Эбо. 

Россия готовит резолюцию Совбеза ООН по биолабораториям на Украине. Российские представители настаивают на формировании спецкомиссии для расследования, представленных претензий к США и Украине. Претензии касаются соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении бактериологического оружия.

Минобороны России в ходе специальной военной операции вскрыло факты экстренной зачистки следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В ходе зачистки были уничтожены особо опасные патогены — возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

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