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Сечин сравнил потолок цен на нефть с покушением на суверенитет

Источник:
ТАСС
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Запад, вводя потолки цен на нефть и газ, подрывает суверенные права стран на свои ресурсы, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Введение потолков — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея по сути заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным"», — цитирует ТАСС Сечина.

Он отметил, что «самих США, естественно, никакие ограничения не касаются». По словам Сечина, в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняют Соединенные Штаты в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе.

Глава «Роснефти» напомнил, что цена на газ в США в пять раз ниже, чем в Европе. «Тем не менее, еврочиновники предлагают свои далекие от здравого смысла обоснования энергокризиса», — добавил он.

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Группа из 15 стран 25 сентября призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на импортируемый газ.

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Топ комментариев

McPino4eT

Побед нашим ребятам на передовой.

Nik3316

зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...

Siberian sinner

Дружище, ты тут уточняй...Наши -это ВС РФ, добровольцы из РФ, вот это наши. Просто на Сибнете хохлов,...

Nik3316

что заберут... национальные валюты?