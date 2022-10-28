Сечин сравнил потолок цен на нефть с покушением на суверенитет

Запад, вводя потолки цен на нефть и газ, подрывает суверенные права стран на свои ресурсы, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«Введение потолков — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея по сути заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным"», — цитирует ТАСС Сечина.
Он отметил, что «самих США, естественно, никакие ограничения не касаются». По словам Сечина, в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняют Соединенные Штаты в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе.
Глава «Роснефти» напомнил, что цена на газ в США в пять раз ниже, чем в Европе. «Тем не менее, еврочиновники предлагают свои далекие от здравого смысла обоснования энергокризиса», — добавил он.
Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Группа из 15 стран 25 сентября призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на импортируемый газ.
McPino4eTПобед нашим ребятам на передовой.
Nik3316зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...
Siberian sinnerДружище, ты тут уточняй...Наши -это ВС РФ, добровольцы из РФ, вот это наши. Просто на Сибнете хохлов,...
Nik3316что заберут... национальные валюты?