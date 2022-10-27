Демограф оценил вероятность «кризиса женихов» в России

Вероятность того, что в России наступит «кризис женихов» из-за частичной мобилизации и специальной военной операции, пока невысока, сообщил демограф Алексей Ракша.

«В среднем в возрасте от 20 до 30 лет мужчин в России на 2-3% больше, чем женщин, и это нормальная пропорция. Из-за того, что сейчас их мобилизовывают и они уезжают, их будет либо столько же, сколько женщин в этом возрасте, либо на 1% меньше», — сказал Ракша в программе «Хроники нового мира» на телеканале RTVI.

Он отметил, что в крупнейших городах доля молодых девушек, молодых женщин больше, чем мужчин, потому что они активнее мигрируют из глубинки в крупные города, а мужчины менее активно.

По данным демографа, до мобилизации пропорции полов в возрасте 20-35 лет в городах были более равномерны: на 100 женщин приходилось 100 мужчин, иногда — 98-99.

«Если их станет 95-96 вместо 98-99, станет ли это заметно? Но поскольку забирают больше из села, то там вместо 105-107, может быть, станет 100. Ну да, кто-то заметит, кто-то нет, но по сравнению с Великой Отечественной войной, когда забрали почти всех, это пока что несущественные цифры, слава богу», — отметил Ракша.