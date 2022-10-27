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Госдума запретит любую ЛГБТ‑пропаганду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Госдума РФ

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит пакет законов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Будет запрещено распространять любую информацию, в которой нетрадиционные отношения показаны в положительном свете.

«Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Изменения предполагается внести в пять отраслевых законов («Об информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О господдержке кинематографии»), а также в Кодекс об административных правонарушениях.

КоАП будет дополнен статьями, которые запрещают «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» среди всех россиян, а не только несовершеннолетних, как сейчас. Кроме того, вводится ответственность за пропаганду или оправдание педофилии и за распространение среди детей «информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

Согласно проекту, протоколы по административным статьям должны составлять полиция и Роскомнадзор, а рассматривать дела — судьи.

Инициатива предусматривает повышение существующих штрафов и появление новых. За «пропаганду ЛГБТ» — до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей либо приостановление деятельности на 90 суток для юрлиц. В два раза выше будут штрафы за пропаганду педофилии.

«Мы защищаем от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире», — заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе слушаний.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.

Отшельник66

М-да... похоже, насчет интеллектуала я сильно ошибся.