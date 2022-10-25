Госкомпаниям и банкам запретили импортный софт

Государственным компаниям, банкам, операторам связи и другим российским субъектам критической информационной инфраструктуры теперь запрещено использовать иностранное программное обеспечение.

Соответствующие рекомендации утверждены правительством. При этом запрет действует даже в том случае, если для выполнения определенных задач не существует отечественных аналогов импортных программ, пишут «Ведомости».

В этом случае компаниям предложено приобретать комбинации российских продуктов, внесенных в единые реестры программного обеспечения России или ЕАЭС.

В целом отказ от иностранного софта будет поэтапным. Так, в конце 2023 года доля российских программ должна достичь 40%. Полностью отказаться от зарубежного ПО планируется до конца 2027 года.