Украинские ракеты поразили Каховскую ГЭС

Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС.

Критических разрушений нет, информация о жертвах уточняется. Станция продолжает работать, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Отмечается, что украинская армия практически ежедневно обстреливают населенный пункт и территорию станции. В сутки выпускается до 120 ракет, российские системы ПВО работают практически непрерывно.

По оценке специалистов, разрушение дамбы гидроэлектростанции вызовет затопление огромных территорий и гибель тысяч людей. В настоящее время на Каховском водохранилище сбрасывают воду, чтобы минимизировать возможные последствия.

Командующий российской группировкой войск в районе боевой операции Сергей Суровикин ранее заявил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.