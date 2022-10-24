СК назвал две версии крушения Су‑30СМ в Иркутске

Отказ авиационной техники и ошибка пилотирования могли стать причиной крушения Су-30СМ в Иркутске

В воскресенье вечером во время летных испытаний упал самолет СУ-30СМ авиапредприятия «Иркут». Погибли два летчика-испытателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты в сфере авиации говорили, что пилоты могли потерять сознание в полете, например, из-за неисправности кислородной системы.