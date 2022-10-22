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Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Элитная 101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы» размещена в Европе впервые почти за 80 лет.

Ее командиры заявили журналистам, что прибыли для защиты НАТО, но «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на альянс, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».

Подразделение численностью 4,7 тысячи военных размещено на территории Румынии, передает CBS News. Это мобильная дивизия без тяжелого вооружения, которая может быстро перебрасываться в любую точку планеты.

Североатлантический альянс летом 2022 года решил нарастить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе с 40 тысяч до 300 тысяч военных, значительная часть из них представляет США.

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