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Трасс ушла с поста премьера под троллинг Медведева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Prime Minister's Office / OGL 3
Лиз Трасс проиграла салату латук в необычном состязании. Газета Daily Star предложила проследить, что случится раньше: испортится овощ или уйдет в отставку с поста премьера Великобритании Трасс.

«Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук», — написал в Twitter (заблокирован на территории РФ) экс-президент России, ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Эту шутку оценил глава Tesla и SpaceX Илон Маск. «Довольно хороший троллинг, если быть честным», — отреагировал на пост Медведева американский миллиардер.

Трасс проработала на посту премьер-министра Великобритании всего 44 дня — это рекордно короткий срок за всю историю британской государственности. Ее позиции подкосили экономические проблемы и неудачные попытки их решить.

Общественность обвинила Трасс в защите интересов наиболее состоятельных жителей королевства. Премьер пыталась снизить налоги для богатых и одновременно сократить социальные расходы для бедных. К тому же в дни ее правления обвалились биржи, а курс фунта рухнул до рекордного минимума.

Джонсон или кот

Американский президент Джо Байден поблагодарил Трасс за работу. «Она была хорошим партнером по России и Украине», — сказал он. При этом глава Белого дома отметил, что и без нее США и Британия продолжат тесное сотрудничество.

Официальное издание Китая Global Times назвало провал Трасс примером изъяна западной демократии. «Англо-саксонская модель не в состоянии руководить миром, поскольку давние традиции западной демократии неспособны решить современные проблемы», — отметило издание.

#Россия
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Главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли написал: «Если Джонсон был медленно отравляющим мышьяком для консерваторов, то Лиз Трасс — мгновенно действующий электоральный цианид».

Теперь консервативная партия должна в своих рядах выбрать нового премьера. Среди кандидатов называют министра обороны Бена Уоллеса, экс-министра финансов Риши Сунака. Говорят, что, узнав об отставке Трасс, в Лондон срочно с отпуска вернулся Борис Джонсон и некоторые вроде его снова хотят видеть во главе правительства.

Пока же знаменитый кот-мышелов Ларри с Даунинг-стрит сообщил, что король Великобритании Карл III попросил его стать премьер-министром, «потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго».

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